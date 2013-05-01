AMC

Екатерина AMC

 
46 летРоссия/Егорьевск
13 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!

ГАРАНТИРУЮ ЧЕСТНОСТЬ И ПОРЯДОЧНОСТЬ ПРИ СОТРУДНИЧЕСТВЕ!

Высшее образование + научная степень

Являюсь автором более 25 научных публикаций и монографии, поэтому понимаю, что написание учебных работ - труд, подчас весьма нелегкий!

БУДУ РАДА ДОЛГОВРЕМЕННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Для авторов - работы с оригинальность менее 75 % не принимаются.

С уважением, Екатерина

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Отзывы фрилансеров
ev-geniya
Евгения 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$23
10 баллов
9 лет назад
Курсовая по теории государства и права
Благодарю Екатерину за профессионализм и интересный проект! Рекомендую всем фрилансерам!
Очень оперативно Евгения справилась с курсовой! Рекомендую и надеюсь еще поработаем вместе!
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Zlata_RUAF
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$21
9 баллов
9 лет назад
Курсовая педагогика
Сотрудничеством довольна, спасибо!
Наталья, отличный автор. Прекрасно соблюдает сроки и предоставила работу, по которой не было претензий. Рекомендую!
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IvariKo
Ирина 
35 летБеларусь
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Была
8 лет назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Диплом по управлению персоналом
Спасибо за приятное сотрудничество!
Отличная работа Ирины! Я очень рада работать с ней.
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IvariKo
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35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$230
10 баллов
9 лет назад
Диплом по бухучету/экономике/финансам
Спасибо за приятное сотрудничество!
++++. Хорошая работа!
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IvariKo
Ирина 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$45
10 баллов
9 лет назад
Курсовая работа по стратегическому менеджменту.
Спасибо за приятное сотрудничество!
Спасибо Ирине за хорошую работу! Рекомендую!
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