Тема курсовой: "Роль малых инновационных предприятий в экономике страны" все строго по м.у. Срок - до 10 июня Уважаемые авторы! Заполняйте заявку грамотно, чтобы Вас можно было выбрать, также указывайте адрес электронной почты для связи