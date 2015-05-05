Курсовая педагогика

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен2 заявки115 просмотров

Нужна курсовая работа по педагогике + презентация на 10- 12 слайдов к ней.

Тема "Современный педагог дошкольного учреждения:социальная роль, профессиональные функции, личностные качества"

анти - 50 %

объем - 30 стр. (приложения)

к 22.04. нужен план курсовой и введение и первая глава ил ее часть.

Общий срок работы - 28 апреля.

Уважаемые авторы! Заполняйте заявку грамотно, чтобы Вас можно было выбрать — указывайте цену + также указывайте адрес электронной почты для связи

10 лет назад
AMC
47 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Zlata_RUAF
43 года
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$21
1 день
Наталья, отличный автор. Прекрасно соблюдает сроки и предоставила работу, по которой не было претензий. Рекомендую!
Сотрудничеством довольна, спасибо!

Заявки фрилансеров

Zlata_RUAF
43 года
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад