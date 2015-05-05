Тема: Сис-тема упра-вления госу-дарственным иму-ществом (на примере субъекта РФ) Антиплагиат ру – от 70% Объем работы – 70-80 с. Сроки – 3 недели.
Курсовая педагогика
Нужна курсовая работа по педагогике + презентация на 10- 12 слайдов к ней.
Тема "Современный педагог дошкольного учреждения:социальная роль, профессиональные функции, личностные качества"
анти - 50 %
объем - 30 стр. (приложения)
к 22.04. нужен план курсовой и введение и первая глава ил ее часть.
Общий срок работы - 28 апреля.
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