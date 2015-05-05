Курсовая педагогика

Нужна курсовая работа по педагогике + презентация на 10- 12 слайдов к ней.

Тема "Современный педагог дошкольного учреждения:социальная роль, профессиональные функции, личностные качества"

анти - 50 %

объем - 30 стр. (приложения)

к 22.04. нужен план курсовой и введение и первая глава ил ее часть.

Общий срок работы - 28 апреля.

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