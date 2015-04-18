Диплом: управление качеством

$108
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Закрыт1 заявка109 просмотров

Здравствуйте.

Нужно сделать диплом.

Тема: Совершенствование и разработка методов контроля по выявлению дефектной продукции на примере ООО "ЗКС"

Объем: 80–85 стр.

Уникальность от 70% по антиплагиату.

От клиента: Сайт предприятия: http://uralgres.com/ . Данные я смогу предоставить — какие нужно. Если не смогу — можете взять аналогичное предприятие и подогнать данные. Главное чтобы данные были правдоподобны. И еще: Нужен план на утверждение.

Цена 6000р

Срок 10–12 дней.

Ждем заявок.

10 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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