Заказ №6418 Методы принятия управленческих решений

Предмет: Методы принятия управленческих решений

Тема: Разработка группового решения на примере статьи

(статья из журнала уже найдена) надо сделать по ней и естественно есть план.

Объем: 12-15 страниц

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.