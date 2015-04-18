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Методы принятия управленческих решений
Заказ №6418 Методы принятия управленческих решений
Предмет: Методы принятия управленческих решений
Тема: Разработка группового решения на примере статьи
(статья из журнала уже найдена) надо сделать по ней и естественно есть план.
Объем: 12-15 страниц
Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.
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