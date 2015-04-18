Методы принятия управленческих решений

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Заказ №6418 Методы принятия управленческих решений

Предмет: Методы принятия управленческих решений

Тема: Разработка группового решения на примере статьи

(статья из журнала уже найдена) надо сделать по ней и естественно есть план.

Объем: 12-15 страниц

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.

10 лет назад
workbest
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7 лет назад

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