Отредактировать курсовую

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Закрыт3 заявки139 просмотров

Заказ №6393

Тип: курсовая работа

В курсовой работе представлен процесс разработки имитационной

модели обслуживание клиентов в операционного зала в среде Piligrim.

Нужно отредактировать имеющуюся работу

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10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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