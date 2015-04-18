Написание реферата и ответа по программе MapInfo

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Требуется сделать реферат и отчет по практической работе в MapInfo, методичка прикреплена.

Задания очень простые но отнимающие время, готов выслушать ваши предложения :)

10 лет назад
Fray919
Иван 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров