Добрый день друзья! Требуется конструирование простых офисных столов, есть картинка что хотим примерно и размеры какие нужны и небольшие особенности. В итоге хотим получить файлы для распила и список того что нужно докупить для сборки ...
- Интерьеры и Экстерьеры8 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Переделываем под квартиру два помещения, суммарная площадь порядка 125м2, высота потолков 3.5м. Квартира состоит из двух секций. Требуется дизайн проект с планировкой комнат, и будущего расположения мебели. Сан узла два, потому как оба ...Интерьеры и Экстерьеры27 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте дорогие коллеги! Наша организация занимается производством деревянных значков, однако наш дизайнер ушел в армию :))) В кратце, не прошу ничего выдумывать прям дикого. Просто берём пару конкурентов и подбираем, подрабатываем клипарт для печати. До этого ...Дизайн продукции11 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте друзья! Требуется сделать сайт на tilda, очень простой. Но у самого сходу разобраться не получается. Сайт не сложный, графику можно взять подобную или с этого-же сайта (потом заменим сами, как и текст и многие ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Для прощупывания ниш и товарных позиций мы порой создаём лендинги, но для того чтобы понять что к чему, требуется правильная работа компаний в директе. Потому возникла необходимость в настройке таких компаний. Работа как ...Контекстная реклама42 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день уважаемые! Требуется создание аккаунта который в будущем будет предоставлять сервис по печати фотографий в формате паларойд или инстаграмм c бесплатной доставкой по РФ. Требуется комплексное и долговременное сотрудничество, начиная от концепции заканчивая реализацией ...Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день дорогие друзья! На данный момент у нас раскручивается в инстаграмме аккаунт сервиса фотопечати, фотосувениров и всего такого. Привязка к региону. Требуется привлечение целевой аудитории, в основном по географическому признаку. Только адекватные методы, без ботов ...Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется разработка маркетинговых предложений и объявлений для продвижения сайта по печати фото (ачфото.рф), все предложения в масштабах одного города с расчетом на 1 месяц. Т.е. в конечно итоге я хочу получить подобие медиаплана с интересными заголовками ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Имеем сервис по онлайн печати фотографий и изготовления сувениров - ачфото.рф . Требуется подготовка рекламной компании в виде таргетированных объявлений, розыгрышей и подобных методов среди пользователей вконтакте. Что я хочу получить: Готовые объявления в виде ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Теребуется написание СЕО описаний для товаров и категорий сайта фотопечати, печати на кружках и т.д. Думаю в районе 1000 символов на каждую категорию. 26 категорий. Можно рерайт, но с внедрением названия города.Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день уважаемый фрилансеры! Требуется подбор мебели и дизайнерских решений для небольшой квартирки студии. Имеется минимальный комплект мебели (Диван, холодильник, ТВ). Всё остальное требуется выбрать в икеи. По кухне возможно решение отдельным проектом (выполним на ...Интерьеры и Экстерьеры24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется сделать реферат и отчет по практической работе в MapInfo, методичка прикреплена. Задания очень простые но отнимающие время, готов выслушать ваши предложения :)Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо написание двух статей для публикации в ВАК журналах, тематика, сети, распределенные вычисления. По идее сгодится и хороший рерайт. Если есть возможность помощи в публикациях, также рассмотрю варианты.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется довести до ума кандидатскую работу, в основном текстовую часть. Некоторые главы написаны, есть наработки в целом, также есть работа подобная по этой-же теме. Готов выслушать любые предложения.Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день уважаемые дамы и господа. Требуется изготовление веб сайта для рекламной мастерской, ничего сложного или необычного не требуется. За пример вполне подойдет http://a-48.net/ Т.е. необходима разработка макета, далее его сверстать и поставить на движок предложенный ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется разработка макета коттеджного поселка. Имеется фото местности, требуется расставить на ней типовые домики, проложить дорожки. Плана самого поселка нету, использование в рекламных целях (предварительная реклама). В общем всё сделать недорого и красиво.3D-графика7 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется разработка логотипа для продуктового супермаркета. Название магазина планета. Ассоциации у заказчика в основном с кругами Сатурна или с траекториями движения электронов у атома.Баннеры14 заявокЗакрыт10 лет назад
Срочно требуется дикторская работа для рекламной заставки, 15 секунд. Повторяю, срочно!Озвучивание8 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Требуется сделать коммерческое предложение для сувенирной мастерской, предложение будет рассылаться по фирмам города. Упор делаем на кружки с символикой, для самих предприятий и проведения акций и просто как атрибут для сотрудниковПрочее15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $60
В общем Сувенирная мастерская "Оттенок" Слоган: Найди свой оттенок 1.В приложении есть вариант, желательно от него и отталкиваться. Требуется доработать лого, ну и на его основе сделать визитку 2.рекламное объявление на светодиодные экраны с предложение к новому году ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад