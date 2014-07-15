Fray919

Иван Fray919

 
35 летРоссия/Абакан
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$26
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Конструирование простых офисных столов

    Добрый день друзья! Требуется конструирование простых офисных столов, есть картинка что хотим примерно и размеры какие нужны и небольшие особенности. В итоге хотим получить файлы для распила и список того что нужно докупить для сборки ...

    Интерьеры и Экстерьеры8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка дизайн проекта квартиры свободной планировки.

    Добрый день! Переделываем под квартиру два помещения, суммарная площадь порядка 125м2, высота потолков 3.5м. Квартира состоит из двух секций. Требуется дизайн проект с планировкой комнат, и будущего расположения мебели. Сан узла два, потому как оба ...

    Интерьеры и Экстерьеры27 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн деревянных значков

    Здравствуйте дорогие коллеги! Наша организация занимается производством деревянных значков, однако наш дизайнер ушел в армию :)))  В кратце, не прошу ничего выдумывать прям дикого. Просто берём пару конкурентов и подбираем, подрабатываем клипарт для печати.  До этого ...

    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать подобный сайт на tilda

    Здравствуйте друзья! Требуется сделать сайт на tilda, очень простой. Но у самого сходу разобраться не получается. Сайт не сложный, графику можно взять подобную или с этого-же сайта (потом заменим сами, как и текст и многие ...

    Tilda
    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настройка директа для лендинга

    Добрый день! Для прощупывания ниш и товарных позиций мы порой создаём лендинги, но для того чтобы понять что к чему, требуется правильная работа компаний в директе. Потому возникла необходимость в настройке таких компаний. Работа как ...

    Контекстная реклама42 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание и раскрутка аккаунта для продаж услуг в Инстаграмме

    Добрый день уважаемые! Требуется создание аккаунта который в будущем будет предоставлять сервис по печати фотографий в формате паларойд или инстаграмм c бесплатной доставкой по РФ. Требуется комплексное и долговременное сотрудничество, начиная от концепции заканчивая реализацией ...

    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ведение, расскрутка аккаунта в Instagramm

    Добрый день дорогие друзья! На данный момент у нас раскручивается в инстаграмме аккаунт сервиса фотопечати, фотосувениров и всего такого. Привязка к региону. Требуется привлечение целевой аудитории, в основном по географическому признаку.  Только адекватные методы, без ботов ...

    Социальные сети (SMM и SMO)13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка маркетинговых предложений и объявлений, сайт по печати фото

    Требуется разработка маркетинговых предложений и объявлений для продвижения сайта по печати фото (ачфото.рф), все предложения в масштабах одного города с расчетом на 1 месяц. Т.е. в конечно итоге я хочу получить подобие медиаплана с интересными заголовками ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рекламная компания вконтакте, подготовка информации и материалов

    Добрый день! Имеем сервис по онлайн печати фотографий  и изготовления сувениров - ачфото.рф . Требуется подготовка рекламной компании в виде таргетированных объявлений, розыгрышей и подобных методов среди пользователей вконтакте. Что я хочу получить: Готовые объявления в виде ...

    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание СЕО описания для товаров и категорий на сайт

    Добрый день! Теребуется написание СЕО описаний для товаров и категорий сайта фотопечати, печати на кружках и т.д. Думаю в районе 1000 символов на каждую категорию.  26 категорий. Можно рерайт, но с внедрением названия города.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Планировка мебели в квартиру, дизайн проект, микродизайн.

    Добрый день уважаемый фрилансеры! Требуется подбор мебели и дизайнерских решений для небольшой квартирки студии. Имеется минимальный комплект мебели (Диван, холодильник, ТВ). Всё остальное требуется выбрать в икеи. По кухне возможно решение отдельным проектом (выполним на ...

    Интерьеры и Экстерьеры24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание нескольких ВАК статей, сети

    Необходимо написание двух статей для публикации в ВАК журналах, тематика, сети, распределенные вычисления. По идее сгодится и хороший рерайт. Если есть возможность помощи в публикациях, также рассмотрю варианты.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Кандидатская работа, сети, распределенные вычисл.

    Требуется довести до ума кандидатскую работу, в основном текстовую часть. Некоторые главы написаны, есть наработки в целом, также есть работа подобная по этой-же теме. Готов выслушать любые предложения.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Изготовление веб сайта для рекламной мастерской

    Добрый день уважаемые дамы и господа. Требуется изготовление веб сайта для рекламной мастерской, ничего сложного или необычного не требуется. За пример вполне подойдет http://a-48.net/ Т.е. необходима разработка макета, далее его сверстать и поставить на движок предложенный ...

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Макет котеджного поселка

    Требуется разработка макета коттеджного поселка. Имеется фото местности, требуется расставить на ней типовые домики, проложить дорожки. Плана самого поселка нету, использование в рекламных целях (предварительная реклама). В общем всё сделать недорого и красиво.

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка логотипа и баннеров для магазина

    Требуется разработка логотипа для продуктового супермаркета. Название магазина планета. Ассоциации у заказчика в основном с кругами Сатурна или с траекториями движения электронов у атома.

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Коммерческое предложение, сувенирная мастерская

    Добрый день. Требуется сделать коммерческое предложение для сувенирной мастерской, предложение будет рассылаться по фирмам города. Упор делаем на кружки с символикой, для самих предприятий и проведения акций и просто как атрибут для сотрудников

    Прочее15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн для сувенирной мастерской (update)

    $60

    В общем Сувенирная мастерская "Оттенок" Слоган: Найди свой оттенок 1.В приложении есть вариант, желательно от него и отталкиваться. Требуется доработать лого, ну и на его основе сделать визитку 2.рекламное объявление на светодиодные экраны с предложение к новому году ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Vira
Инна 
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$26
10 баллов
7 лет назад
Написание СЕО описания для товаров и категорий на сайт
Прекрасный заказчик, все очень четко, оперативная связь и оплата. Очень рекомендую.
Всё ок :)
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