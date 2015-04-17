Курсовой проект по таможенному делу

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№ заказ 6416. Курсовой проект по таможенному делу

Тип работы: _____Курсовой проект_________

Дисциплина: _____Таможенное дело________

Тема__Особенности классификации продуктов животного происхождения в ТН ВЭД ТС

Уникальность: __________60%_____________

Содержание есть. Кол-во стр: 30-35

Язык написания________рус.___________

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.

10 лет назад
workbest
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7 лет назад

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