Внутренний государственный долг как механизм обеспечения сбалансирован

Ваша тема работы Внутренний государственный долг как механизм обеспечения сбалансированности бюджета. Способы оценки государственных долговых обязательств и суверенног

Ваши пожелания Объем работы должен составлять 25-30 страниц. 70 % оригинального текста.

Прошу обратить внимание на то, что работа является МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ (КМКР - комплексная междисциплинарная курсовая работа) и объединяет две дисциплины - "Государственные и муниципальные финансы" и "Оценка стоимости бизнеса". Вторая часть темы "Способы оценки государственных долговых обязательств и суверенного кредитного рейтинга" как раз и относится ко второй дисциплине "Оценка стоимости бизнеса" и должна содержаться в третьей главе! Основные требования к работе, а также образцы титульного листа для КМКР и оглавления даны в прикрепленных мною документах. Объем работы - 25-30 страниц.