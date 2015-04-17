Заказ №6083 Доработка курсовой работы Тип: курсовая работа Тема: Расчетные операции в РБ Доработка! Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.
Анализ ликвидности акций на российском фондовом рынке
Тема работы Анализ ликвидности акций на российском фондовом рынке
Тип работы Дипломная (Выпускная квалификационная работа)
Объем работы 65 страниц
Предмет работы Фондовый рынок и инвестиции
План работы в приложении
Заявки фрилансеров
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