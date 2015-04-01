Реферат

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Закрыт2 заявки125 просмотров

реферат по энергетике:

тема: - Значение каспийской нефти для мировых рынков нефти.

обьем 20-22 стр

работа нужна 20 числа 04.2015

10 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров