Бухгалтерское дело и лабораторный практикум

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Завершен1 заявка114 просмотров

Дисциплина: Бухгалтерское дело и лабораторный практикум

Тема: Бухгалтерское дело и практические действия

Задание: Нужно сделать 2 реферата 20-30 стр. (но они должны быть разные, т.к у нас в группе у всех одна тема). Срок- до 28 апреля.

План реферата:

Введение.

1. Концептуальные основы (за основу нужно взять методичку( документ см.ниже))

2. Практические действия(за основу нужно взять статью из журнала (фото см.ниже))

Заключение

3. Библиография

УКАЗАТЬ СТОИМОСТЬ 1 РАБОТЫ!!!

Работа делается по методичке, вышлю на эл. почту по запросу

10 лет назад
Bety888
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9 лет назад

Выбранный исполнитель

tovkaleva
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$35
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все отлично, спасибо! Сотрудничаем
Все отлично!

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tovkaleva
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2 года назад
10 лет назад