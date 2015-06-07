школа Предмет : русский язык Тип работы : сочинение-реферат Тема работы : почему на войне происходит раннее взросление юношей и девушек Количество страниц : 20 Практическая часть : не нужна ...
Бухгалтерское дело и лабораторный практикум
Дисциплина: Бухгалтерское дело и лабораторный практикум
Тема: Бухгалтерское дело и практические действия
Задание: Нужно сделать 2 реферата 20-30 стр. (но они должны быть разные, т.к у нас в группе у всех одна тема). Срок- до 28 апреля.
План реферата:
Введение.
1. Концептуальные основы (за основу нужно взять методичку( документ см.ниже))
2. Практические действия(за основу нужно взять статью из журнала (фото см.ниже))
Заключение
3. Библиография
УКАЗАТЬ СТОИМОСТЬ 1 РАБОТЫ!!!
Работа делается по методичке, вышлю на эл. почту по запросу
Выбранный исполнитель
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