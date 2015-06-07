Дисциплина: Бухгалтерское дело и лабораторный практикум

Тема: Бухгалтерское дело и практические действия

Задание: Нужно сделать 2 реферата 20-30 стр. (но они должны быть разные, т.к у нас в группе у всех одна тема). Срок- до 28 апреля.

План реферата:

Введение.

1. Концептуальные основы (за основу нужно взять методичку( документ см.ниже))

2. Практические действия(за основу нужно взять статью из журнала (фото см.ниже))

Заключение

3. Библиография

УКАЗАТЬ СТОИМОСТЬ 1 РАБОТЫ!!!

Работа делается по методичке, вышлю на эл. почту по запросу