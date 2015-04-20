Задание прикреплено. тех процесс вышлю исполнителю По цене договоримся!!
Сделать реферат по Физиологии. Драйвы и драйв-рефлексы
Приветствую!
Нужно сделать реферат по физиологии на тему: Концепция драйва и драйв-рефлексы.
Порядок реферата:
1- содержание
2- не более 9 страниц информационного материала (с подзаголовками)
3- литература
Обязательно в содержимом реферата использовать хоть одного из авторов (Список авторов прикреплен).
Отсебятина: реферат нужен не большой, 9-10 страниц максимум. минимум 5.
Заумный текст тоже не нужен.
В заявке оставляйте цену и сроки.
Смотреть буду всех кандидатов.
Выбранный исполнитель
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