Сделать реферат по Физиологии. Драйвы и драйв-рефлексы

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Завершен5 заявок214 просмотров

Приветствую!

Нужно сделать реферат по физиологии на тему: Концепция драйва и драйв-рефлексы.

Порядок реферата:

1- содержание

2- не более 9 страниц информационного материала (с подзаголовками)

3- литература

Обязательно в содержимом реферата использовать хоть одного из авторов (Список авторов прикреплен).

Отсебятина: реферат нужен не большой, 9-10 страниц максимум. минимум 5.

Заумный текст тоже не нужен.

В заявке оставляйте цену и сроки.

Смотреть буду всех кандидатов.

10 лет назад
barkan89
Павел 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Zlata_RUAF
43 года
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$6
1 день
Наталья без проблем выполнила задание! Все сроки соблюдены, рефератом доволен. Рекомендую к сотрудничеству! Спасибо!
Оплата в срок, четко поставленные задачи. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Zlata_RUAF
43 года
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад