Выполнить данное задание в эл виде требование Эти вопросы Оптветить как можно более полно.
Диплом: Менеджмент.
Здравствуйте.
Нужно сделать диплом.
Тема: Маркетинговая деятельность в сфере услуг на примере предприятия ( ООО Уральская сталь)
Объем: 65-75 стр.
Уникальность от 65% по антиплагиату.
От клиента: Сайт предприятия: http://www.metalloinvest.com/business/steel/ural-steel/ . Предприятие является дочерней компанией Москвичей. Данные я смогу предоставить - какие нужно. Если не смогу - можете взять аналогичное предприятие и подогнать данные. Главное чтобы данные были правдоподобны. И еще: Нужен план на утверждение.
Цена 6000р
Срок 10–12 дней.
Ждем заявок.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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