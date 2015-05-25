Диплом: Менеджмент.

Здравствуйте.

Нужно сделать диплом.

Тема: Маркетинговая деятельность в сфере услуг на примере предприятия ( ООО Уральская сталь)

Объем: 65-75 стр.

Уникальность от 65% по антиплагиату.

От клиента: Сайт предприятия: http://www.metalloinvest.com/business/steel/ural-steel/ . Предприятие является дочерней компанией Москвичей. Данные я смогу предоставить - какие нужно. Если не смогу - можете взять аналогичное предприятие и подогнать данные. Главное чтобы данные были правдоподобны. И еще: Нужен план на утверждение.

Цена 6000р

Срок 10–12 дней.

Ждем заявок.