Курсовая работа по менеджменту

Информационный менеджмент

Тема: совершенствование бизнес процессов компании

40 страниц, Times New Roman 13

Оригинальность 80 процентов

Срок: 25.04.2015

Есть файлы с требованиями и описанием всех систем которые есть в компании...

Вся информация по компании есть,можно ей пользоваться. работать строго по системам указанным в ней.

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