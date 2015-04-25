Курсовая работа по менеджменту

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Информационный менеджмент

Тема: совершенствование бизнес процессов компании

40 страниц, Times New Roman 13

Оригинальность 80 процентов

Срок: 25.04.2015

Есть файлы с требованиями и описанием всех систем которые есть в компании...

Вся информация по компании есть,можно ей пользоваться. работать строго по системам указанным в ней.

проверка на Антиплагиант ру.

10 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

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