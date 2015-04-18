Аналитические информационые системы

Дисциплина: АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Тема: Аналитические информационные системы человеческого ресурса и фонда оплаты труда на предприятии (на примере «ОАО Сбербанк России»)

Кол-во страниц: неограничено

Оригинальность: не обязательно

Срок: 18.04.2015

Дополнительно:

Контрольная работа должна обязательно содержать следующие разделы:

• введение;

• аналитическая часть;

• заключение;

• приложения;

• список литературы.

Во введении обосновывается актуальность внедрения аналитических информационных систем на предприятии, определяются цели и задачи контрольной работы.

В аналитической части описываются и анализируются данные, которые характеризуют объект управления. В качестве объекта управления может быть выбрано предприятие, подразделение предприятия, процесс управления, бизнес-процесс, отдельный исполнитель. При выполнении аналитической части контрольной работы на реферативном уровне студент описывает аналитические информационные системы того предприятия, которое выбрал для анализа, далее после глубокого изучения деятельности предприятия представит себя лицом, принимающим решения, т.е. руководителем и дает свои рекомендации по внедрению на предприятии аналитических информационных систем или указывает пути интеграции в единую систему поддержки принятия решений.

Аналитическая часть контрольной работы содержит:

1) краткую характеристику объекта управления, которая включает:

• цели и задачи объекта,

• организационную структуру объекта,

• основные функции объекта,

2) классификацию информационных аналитических систем выбранного объекта управления, интеграцию с хранилищами данных или с базами данных, описать какой программный продукт используется для организации БД или ХД

3) анализ методов (методик) расчета основных показателей;

4) техническое обеспечение объекта управления;

5) выявленные в результате анализа недостатки и предложения (направления) по совершенствованию существующих аналитических систем, используемых методов расчета показателей или технологии исполнения бизнес- процессов с позиции внедрения новой (или модернизированной) автоматизированной информационной технологии управления.

6.) предложить пути интеграции, какие программные средства можно использовать и что с позиций экономического эффекта это дает.

В заключении указать о преимуществе интеграции данных в единую аналитическую систему.