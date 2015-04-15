Тема дипломной работы: Анализ и пути повышения эффективности предприятия с использованием аутсорсинга (на примере АО «Федеральная пассажирская компания») Имеется план работы,методические указания.Имеется готовая 4 глава. Сейчас нужно доработать 5 главу(исправить некоторые замечания) ...