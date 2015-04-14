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Дипломная работа по менеджменту
Тема дипломной работы: Анализ и пути повышения эффективности предприятия с использованием аутсорсинга (на примере АО «Федеральная пассажирская компания»)
Имеется план работы,методические указания.Имеется готовая 4 глава. Сейчас нужно доработать 5 главу(исправить некоторые замечания) и затем сразу приступать к выполнению следующих разделов.
Работу присылать по частям:
доработку 5 главы -срок 17.04
1 глава - 23.04
2 глава - 30.04
3 глава - 7.05
Оригинальность работы- 75% по системе антиплагиат.ру
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