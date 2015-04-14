Написание консультационного проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка94 просмотра

№ заказа 6367. Написание консультационного проекта

Направление: стратегический менеджмент

Тип работы: __Консультационный проект ___

Кол-во стр __________60-70стр.___________

Язык написания_______укр._____________

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.

10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров