Тема: Расчет линейных цепей. Объем: около 15 страниц (только расчетная часть). Задание прикреплено. Срок: 2 недели Методички нет. Заказчик пишет: "Преподаватель сказал, что 2 формулы нагуглить и за ...
Дополнить курсовую работу по эконом. эффективности
ТРЕБОВАНИЯ К САМОЙ РАБОТЕ:
Курсовая работа на тему «Экономическая эффективность использования прямых смешанных перевозок грузов»
работа не будет проверяться на антиплагиате, стр.25–40,
1 глава и половина 2ой уже готовы. нужно саму проблему выявить и расчеты.
Структура курсового проекта по логистике:
1) Введение (обоснование актуальности разрабатываемой темы, её место в общих задачах логистики, чёткая формулировка целей и задач курсовой работы) — 2 стр.
2) 1 глава (теоретический обзор проблемы, краткий анализ различных теоретических концепций, связанных с продвижением товаров производственного и потребительского назначения, от изготовителя к потребителю, дать теоретический обзор самой проблемы, которую вы выбрали) — минимум 5 стр.
3) 2 глава (аналитическая. характеристика организации, информация о которой была использована при выполнении курсовой работы, структура органов управления, вид деятельности, номенклатура и объём производства, потребляемые ресурсы, существующая система планирования, документооборот и т.д), далее дать анализ той проблемы, которую вы выбрали, определить недостатки и сделать выводы, разработать мероприятия по решению той или иной ситуации. не менее 8 стр.
4) 3 глава. проектная/расчётная/рекомендательная. посвящена вопросам совершенствования конкретной логистической системы, анализ которой был проведён во 2 главе, разработка своих предложений по ликвидации тех недостатков, которые также были выявлены во 2 главе. обоснования, выводы, предложения подтвердить цифрами, т.е. сделать расчёты по реализации тех мероприятий, которые мы разрабатываем. рассчитать эффективность и коммерческую оценку. не менее 10 стр.
5) Заключение. описать то, что сделали в курсовом проекте, какие были решены задачи/цели проекта, что в итоге получилось, анализ недостатков и как мы справились с ними, какие были затраты, какова эффективность разрабатываемых мероприятий. 2–3 стр.
Необходима курсовая работа, в соответствии хотя бы с минимальными требованиями (модели, показатели эффективности)
ТРЕБОВАНИЯ К ИСПРАВЛЕНИЮ РАБОТЫ (То что требуется от вас):
там главы 2 и 3 не разбиты на подглавы (2.1.,2.2. и т.п.),мало страниц и мало расчетов и нет схем. в третьей главе как-то не совсем то, мне кажется. Там нужно дополнить, рассчитать экономическую эффективность использования прямых смеш.перевозок, ну т.е. как раз как и звучит тема) и схемы,либо таблицы какие-нибудь нужны.
вообщем всё, как по структуре курсовой.
я тут схемку составила для второй главы, вот ее нужно вставить в п.2.1.(Общая хар-ка п/п).,только лучше проверить правильность (прикреплена)
готовая курсовая и табличка прикреплены в файлах.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
предмет: физическая культура тема: Лечебная и физическая культура по профильному заболеванию 20-22 стр.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт10 лет назад
По физической культуре: 1. Здоровый образ жизни студента 20-22 стр.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт10 лет назад
Дисциплина: Дизайн Тема: дизайн проект интерьеров культурно-образовательного центра Кол-во страниц: 100 Оригинальность: 60% Срок: 18.05.2015Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
10 стр. Уникальность не ниже 75%. 1. Назвать и описать проблемы выпускников ВУЗов гуманитарного профиля при трудоустройстве (Москва). 2. Описать модель (профессионально-ориентированную) трудоустройства выпускников гуманитарного вуза (Москва). Рисунки, таблицы.Закрыт10 лет назад
60-70 страниц 8-10 дней АП от 80%Закрыт10 лет назад
Заказ №6357. Написать курсовой проект Тип: курсовой проект Тема: "Символико - аллегорические образы водной стихии в проповедях и молитвословиях Кирилла Туровского" Объем: 30стр Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.Закрыт10 лет назад
- $59
Тема дипломной работы: Анализ и пути повышения эффективности предприятия с использованием аутсорсинга (на примере АО «Федеральная пассажирская компания») Имеется план работы,методические указания.Имеется готовая 4 глава. Сейчас нужно доработать 5 главу(исправить некоторые замечания) ...Закрыт10 лет назад
№ заказа 6367. Написание консультационного проекта Направление: стратегический менеджмент Тип работы: __Консультационный проект ___ Кол-во стр __________60-70стр.___________ Язык написания_______укр._____________ Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад