Дополнить курсовую работу по эконом. эффективности

ТРЕБОВАНИЯ К САМОЙ РАБОТЕ:

Курсовая работа на тему «Экономическая эффективность использования прямых смешанных перевозок грузов»

работа не будет проверяться на антиплагиате, стр.25–40,

1 глава и половина 2ой уже готовы. нужно саму проблему выявить и расчеты.

Структура курсового проекта по логистике:

1) Введение (обоснование актуальности разрабатываемой темы, её место в общих задачах логистики, чёткая формулировка целей и задач курсовой работы) — 2 стр.

2) 1 глава (теоретический обзор проблемы, краткий анализ различных теоретических концепций, связанных с продвижением товаров производственного и потребительского назначения, от изготовителя к потребителю, дать теоретический обзор самой проблемы, которую вы выбрали) — минимум 5 стр.

3) 2 глава (аналитическая. характеристика организации, информация о которой была использована при выполнении курсовой работы, структура органов управления, вид деятельности, номенклатура и объём производства, потребляемые ресурсы, существующая система планирования, документооборот и т.д), далее дать анализ той проблемы, которую вы выбрали, определить недостатки и сделать выводы, разработать мероприятия по решению той или иной ситуации. не менее 8 стр.

4) 3 глава. проектная/расчётная/рекомендательная. посвящена вопросам совершенствования конкретной логистической системы, анализ которой был проведён во 2 главе, разработка своих предложений по ликвидации тех недостатков, которые также были выявлены во 2 главе. обоснования, выводы, предложения подтвердить цифрами, т.е. сделать расчёты по реализации тех мероприятий, которые мы разрабатываем. рассчитать эффективность и коммерческую оценку. не менее 10 стр.

5) Заключение. описать то, что сделали в курсовом проекте, какие были решены задачи/цели проекта, что в итоге получилось, анализ недостатков и как мы справились с ними, какие были затраты, какова эффективность разрабатываемых мероприятий. 2–3 стр.

Необходима курсовая работа, в соответствии хотя бы с минимальными требованиями (модели, показатели эффективности)

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПРАВЛЕНИЮ РАБОТЫ (То что требуется от вас):

там главы 2 и 3 не разбиты на подглавы (2.1.,2.2. и т.п.),мало страниц и мало расчетов и нет схем. в третьей главе как-то не совсем то, мне кажется. Там нужно дополнить, рассчитать экономическую эффективность использования прямых смеш.перевозок, ну т.е. как раз как и звучит тема) и схемы,либо таблицы какие-нибудь нужны.

вообщем всё, как по структуре курсовой.

я тут схемку составила для второй главы, вот ее нужно вставить в п.2.1.(Общая хар-ка п/п).,только лучше проверить правильность (прикреплена)

готовая курсовая и табличка прикреплены в файлах.