ТРЕБОВАНИЯ К САМОЙ РАБОТЕ: Курсовая работа на тему «Экономическая эффективность использования прямых смешанных перевозок грузов» работа не будет проверяться на антиплагиате, стр.25–40, 1 глава и половина 2ой уже ...
Срочная работа по финансам
проект на выполнение домашнего практикума.
Дисциплина: корпоративные финансы
Кол-во страниц: файл эксель и презентация
Оригинальность: не обязательно
Срок: 16.04.2015
Дополнительно:
в приложенном файле эксель под фамилиями Жесткова (норильский никель) Попал ( интер рао)даны компании и свединия о них, в файле пдф описание работы и что нужно там сделать,все расчеты в файле эксель, а конечный вид в презентации.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Тема: Расчет линейных цепей. Объем: около 15 страниц (только расчетная часть). Задание прикреплено. Срок: 2 недели Методички нет. Заказчик пишет: "Преподаватель сказал, что 2 формулы нагуглить и за ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
предмет: физическая культура тема: Лечебная и физическая культура по профильному заболеванию 20-22 стр.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт10 лет назад
По физической культуре: 1. Здоровый образ жизни студента 20-22 стр.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт10 лет назад
Дисциплина: Дизайн Тема: дизайн проект интерьеров культурно-образовательного центра Кол-во страниц: 100 Оригинальность: 60% Срок: 18.05.2015Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
10 стр. Уникальность не ниже 75%. 1. Назвать и описать проблемы выпускников ВУЗов гуманитарного профиля при трудоустройстве (Москва). 2. Описать модель (профессионально-ориентированную) трудоустройства выпускников гуманитарного вуза (Москва). Рисунки, таблицы.Закрыт10 лет назад
60-70 страниц 8-10 дней АП от 80%Закрыт10 лет назад
Заказ №6357. Написать курсовой проект Тип: курсовой проект Тема: "Символико - аллегорические образы водной стихии в проповедях и молитвословиях Кирилла Туровского" Объем: 30стр Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.Закрыт10 лет назад
- $59
Тема дипломной работы: Анализ и пути повышения эффективности предприятия с использованием аутсорсинга (на примере АО «Федеральная пассажирская компания») Имеется план работы,методические указания.Имеется готовая 4 глава. Сейчас нужно доработать 5 главу(исправить некоторые замечания) ...Закрыт10 лет назад