Срочная работа по финансам

проект на выполнение домашнего практикума.

Дисциплина: корпоративные финансы

Кол-во страниц: файл эксель и презентация

Оригинальность: не обязательно

Срок: 16.04.2015

Дополнительно:

в приложенном файле эксель под фамилиями Жесткова (норильский никель) Попал ( интер рао)даны компании и свединия о них, в файле пдф описание работы и что нужно там сделать,все расчеты в файле эксель, а конечный вид в презентации.