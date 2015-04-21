Нужен реферат страниц на 15-20, тема: " геокодирование и алгоритмы поиска по данным" . Подробнее в лс.
1 глава к диплому по менеджменту
Информационный менеджемент
Тема: Исследование возможностей применения облачных технологий в сфере бюджетирования
15 страниц, оригинальность 85 процентов
Times new roman, шрифт 12 !!
Срок: 21.04.15
Необходимо выполнить лишь 1 этап дипломной работы:
Сравнительный анализ облачных и локальных систем бюджетирования. проверка антиплагиата на Текст.ру
Заявки фрилансеров
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