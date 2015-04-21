1 глава к диплому по менеджменту

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Закрыт1 заявка130 просмотров

Информационный менеджемент

Тема: Исследование возможностей применения облачных технологий в сфере бюджетирования

15 страниц, оригинальность 85 процентов

Times new roman, шрифт 12 !!

Срок: 21.04.15

Необходимо выполнить лишь 1 этап дипломной работы:

Сравнительный анализ облачных и локальных систем бюджетирования. проверка антиплагиата на Текст.ру

10 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

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