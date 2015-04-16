Реферат по праву

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка137 просмотров

Тема - Статистика по видам преступлений, совершаемых в Республике Хакассия.

Объем - 8-10 листов, без разбивки на части.

Только свежие данные.

Нужно рассмотреть статистику за последние 7-8 лет. (до 2014 г. включительно)

Оформление стандартное (ссылки подстрочные).

Приветствуется наличие диаграмм и графиков.

Введение и заключение не нужно.

Без уникальности.

Срок - 1-2 дня.

10 лет назад
RodionovaNata
Наталья 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров