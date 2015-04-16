Курсовая организация ВЭД предприятия

Кто может помочь с курсовой работой.

организая вэд предприятия – предмет,

тема: правовые основы регулирования ВЭД РФ

в первой главе надо рассмотреть правовые основы, во второй дать практический материал ( статистические даные их анализ, обоснование предложений, таблицы, графики), в заключении должны быть предложения по решению актуальной проблемы, те достижение цели работы

Срок 23 апреля.