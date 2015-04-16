Курсовая работа "территориальное проектирование и землепользование"

Добрый день, нужна курсовая по предмету "территориальное проектирование и землепользование" и к этой курсовой чертеж "план города".

Делать все рассчеты с численностью населения 153000 человек.

Вся нужная информация к работе находится в методичке(см. прикрепленный файл)

Ставлю ценник - 2000р.