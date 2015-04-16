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Курсовая работа "территориальное проектирование и землепользование"
Добрый день, нужна курсовая по предмету "территориальное проектирование и землепользование" и к этой курсовой чертеж "план города".
Делать все рассчеты с численностью населения 153000 человек.
Вся нужная информация к работе находится в методичке(см. прикрепленный файл)
Ставлю ценник - 2000р.
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