Курсовая работа "территориальное проектирование и землепользование"

$40
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Добрый день, нужна курсовая по предмету "территориальное проектирование и землепользование" и к этой курсовой чертеж "план города".

Делать все рассчеты с численностью населения 153000 человек.

Вся нужная информация к работе находится в методичке(см. прикрепленный файл)

Ставлю ценник - 2000р.

10 лет назад
arnold_si
Терентий 
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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