Развитие речи младших школьников

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Закрыт2 заявки118 просмотров

Друзья, требуется написать курсовую

Ваша тема работы Развитие речи младших школьников в процессе изучения темы "Имя прилагательное" (начальное образование, начальная школа)

Ваши пожелания Нужно от 35 страниц. Список литературы (используемая литература должна быть от 2005 года). Нужна только теория часть.

10 лет назад
LabComputers
Иван 
42 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 отзывов

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