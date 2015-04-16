Друзья, требуется написать курсовую

Ваша тема работы Развитие речи младших школьников в процессе изучения темы "Имя прилагательное" (начальное образование, начальная школа)

Ваши пожелания Нужно от 35 страниц. Список литературы (используемая литература должна быть от 2005 года). Нужна только теория часть.