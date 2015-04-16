Здравствуйте. Нужно сделать диплом. Тема: Маркетинговая деятельность в сфере услуг на примере предприятия ( ООО Уральская сталь) Объем: 65-75 стр. Уникальность ...
Развитие речи младших школьников
Друзья, требуется написать курсовую
Ваша тема работы Развитие речи младших школьников в процессе изучения темы "Имя прилагательное" (начальное образование, начальная школа)
Ваши пожелания Нужно от 35 страниц. Список литературы (используемая литература должна быть от 2005 года). Нужна только теория часть.
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