Дипломная работа. Технология машиностроения

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Задание прикреплено.

тех процесс вышлю исполнителю

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10 лет назад
dip1
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11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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