Курсовая, педагогика+математика: игры с природой

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Закрытнет заявок96 просмотров

на 25 страниц

теория + практика

про игры с природой.

педагогика, математика

план на утверждение

ап 60%

срок и стоимость в рублях?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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