Курсовая-Институциональная экономика.

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Институциональная экономика.

Качество проверки: творческое начало,

70% оригинальность

Объем: 30-35 страниц (14, times new roman)

Титульник

Содержание:

1. Теория (терминология, фамилия)

1.1.

1.2

1.3

2. анализ (сложившаяся ситуация в вузах, с расчетами)

Существующие проблемы

2.1

2.2

2.3

3. Итог

Решения проблем

Достигнута ли цель

Выводы

Перспективы исследования, в данном направления

4. Список литературы (сноски и ссылки) ~10 книг (статьи,

5. Приложение (громоздкие таблицы, законодательные акты, сложные диаграммы)

Нужен план на утверждение

10 лет назад
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Вячеслав 
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