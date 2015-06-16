Диплом.Таможенное дело.

"Диплом написан Евгенией на высоком уровне! Всё строго по методичке, все мелкие правки внесла быстро и оперативно. Сотрудничеством довольны!" Спасибо за положительный отзыв. Данная работа оплачена заказчиком, это наше не первое сотрудничество. Предыдущие работы были оплачены, даже когда в одной из них у заказчика были трудности со студентом, что воспринято мною с огромным уважением. Однако в этом заказе нужно было написать срочно презентацию и речь к диплому, что было сделано, но заказчик в итоге не договорился со студентом и проигнорировал в дальнейшем этот вопрос, все сопровождалось минимум объяснений (нечеткие инструкции). Кроме того, данная работа писалась одновременно с другими заказами, и один из них оказался не оплачен (глава из диплома). По данному проекту мною обязательства исполнены в полном объёме. Следовательно, с заказчиком можно работать (только через сайт, не напрямую), но есть большая вероятность проблемы с оплатой в срок (и оплаты вообще), проблемы коммуникации (письма и вопросы игнорируются) и проблемы постановки задачи.