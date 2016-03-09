Профессионально - дипломы, курсовые, рефераты по все дисциплинам

1996-2002 Нижегородский Лингвистический университет

Руководитель проекта МАГАЗИН ДИПЛОМОВ

Мы оказываем помощь в написании курсовых, дипломов, рефератов, контрольных, эссе, отчетов по практике по всем дисциплинам, а также занимаемся переводом текстов с/на английский, немецкий языки.

Мы также поможем вам решить задачи и пройти тесты on-line.

Работы выполняются специалистами. Доработка и доведение до защиты осуществляется бесплатно.

Есть обширная собственная база готовых работ, она представлена на сайте.

Контактные данные

E-mail: [email protected]

ICQ: 381-919-545

Skype: skt-triumph

Сайт: http://www.all-diplom.ru