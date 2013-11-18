Перевод с китайского на русский

Необходимо перевести с английского на русский методическое пособие. Тематика - инфобизнес, маркетинг Файл прикреплен к проекту. На выходе должен быть подобный .PDF-файл + .DOC-файл с текстом. Перед оставлением заявки в качестве теста прошу выполнить перевод 8-й страницы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
файл во вложении, нужно выполнить быстро грамотный перевод. Пишем срок и стоимость
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