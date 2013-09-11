Перевод методички с английского на русский

Необходимо перевести с английского на русский методическое пособие. Тематика - инфобизнес, маркетинг

Файл прикреплен к проекту.

На выходе должен быть подобный .PDF-файл + .DOC-файл с текстом.

Перед оставлением заявки в качестве теста прошу выполнить перевод 8-й страницы приложенного файла (одна страница для всех). Это необходимо для понимания вашего уровня владения языком и терминологией в этой тематике. Тестовый перевод отправляйте либо на почту с пометкой в теме письма "Тестовый перевод. Weblancer.", либо в скайп (почта и скайп указаны в профиле)

Оставляя заявки, указывайте реальные сроки и цены. Заявки без указанных цен и сроков рассматриваться не будут.

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