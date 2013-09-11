Перевод методички с английского на русский

Мы ищем переводчика с английского для долгосрочного сотрудничества. Все тексты в спортивной тематике с международных новостных каналов. Узкая специализация - все тексты будут относится к одной спортивной дисциплине. С переводом терминов готовы помогать. Планируемые объемы - ...
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Необходимо перевести с английского на русский методическое пособие. Тематика - инфобизнес, маркетинг
Файл прикреплен к проекту.
На выходе должен быть подобный .PDF-файл + .DOC-файл с текстом.
Перед оставлением заявки в качестве теста прошу выполнить перевод 8-й страницы приложенного файла (одна страница для всех). Это необходимо для понимания вашего уровня владения языком и терминологией в этой тематике. Тестовый перевод отправляйте либо на почту с пометкой в теме письма "Тестовый перевод. Weblancer.", либо в скайп (почта и скайп указаны в профиле)
Оставляя заявки, указывайте реальные сроки и цены. Заявки без указанных цен и сроков рассматриваться не будут.
Работаю без предоплаты. Если кого-то это смущает - смотрите отзывы. Не в моих интересах сбивать себе рейтинг :-)
Общаюсь в скайпе, аську не держу
По итогам сотрудничества гарантирую адекватный отзыв.
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