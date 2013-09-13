Переводчик англ.-рус. мед. темы (яндекс.мани)

Доброго!

Нужно переводить мед новости и статьи по медицине по 2 доллара за 1000 знаков.

Переводить НЕ нужно дословно — наоборот, новости адаптировать можно достаточно вольно с уменьшением объема до 800 знаков / новость и 1600–1700 знаков / статья. То есть, грубо говоря, надо пересказывать общий смысл: гугл транслейт и ваш мозг в помощь))) Исходники я буду давать сам, вычитывать тоже сам.

Аттеншн: нужен человек, готовый принимать Яндекс.Деньги. Это важно.