Переводчик англ.-рус. мед. темы (яндекс.мани)

$100
ПереводыЗакрыт28 заявок486 просмотров
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Доброго!

Нужно переводить мед новости и статьи по медицине по 2 доллара за 1000 знаков.

Переводить НЕ нужно дословно — наоборот, новости адаптировать можно достаточно вольно с уменьшением объема до 800 знаков / новость и 1600–1700 знаков / статья. То есть, грубо говоря, надо пересказывать общий смысл: гугл транслейт и ваш мозг в помощь))) Исходники я буду давать сам, вычитывать тоже сам.

Аттеншн: нужен человек, готовый принимать Яндекс.Деньги. Это важно.

10 лет назад
Leukocyte
40 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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