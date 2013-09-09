Переводчик.

Доброе время суток !

Нужен человек который умеет очень красиво и грамотно излогать свою мысль на английском языке граматика на все 100 балов....

я работаю с англоязычный кантингентом людей иногда надо написать предложения или изложить правильно мысль или перевести с англ на русский правильно.....

переводчиком я умею пользоватся и сам так что копи пасты тут не тот случай... ищу человека который умеет правильно и граматно писать ...

желательно что-бы человек был частно он-лайн