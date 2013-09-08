Нужно перевести небольшую статью в районе 3000 символов по автотематике. Будут встречаться всякие специфические термины связанные с автомобилями, пожалуйста, учтите это. В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество один раз в неделю по подобным заданиям. По стоимости ...
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Требуется переводчик!
В команду проекта требуется грамотный переводчик для работы со статьями крупнейших и авторитетных англоязычных изданий на тему IT (веб-разработка, плагины, CMS, фреймворки, jquery, etc...). Это прекрасная возможность внести свой вклад в раскрытие наиболее интересных тем современной веб-разработки!
Внимание: интересует ТОЛЬКО долговременное сотрудничество на постоянной основе + карьерный рост!
Требования:
Отличное знание английского языка — легкое понимание технических текстов.
Увлеченность веб-разработкой и созданием сайтов;
Грамотность — текст не должен содержать в себе орфографические и стилистические ошибки, а также точно передавать суть источника/раскрывать суть описываемой темы;
Ответственность — выполнение работы строго в заранее оговоренные сроки и в надлежащием качестве;
Умение работать в команде.
Готовность к обучению и исправлению допущенных ошибок.
Обязательства:
Принимать в работу источник;
Переводить;
Проверять;
Сдавать его в определенном формате.
В случае ошибок и неточностей найденных редактором — исправлять их.
Периодичность и способ оплаты:
Оплата: 4000 рублей за 40000 знаков без пробелов (после 3-х месяцев успешной работы рассматриваем возможность повышения оплаты). В случае расхождения в 10% - пересчет по ставке 100 рублей /1000 знаков.
Выплаты 2 раза в месяц: 1 и 15 числа каждого месяца.
Оплата исключительно в WebMoney (WMR и WMZ).
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