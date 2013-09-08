Требуется переводчик!

В команду проекта требуется грамотный переводчик для работы со статьями крупнейших и авторитетных англоязычных изданий на тему IT (веб-разработка, плагины, CMS, фреймворки, jquery, etc...). Это прекрасная возможность внести свой вклад в раскрытие наиболее интересных тем современной веб-разработки!

Внимание: интересует ТОЛЬКО долговременное сотрудничество на постоянной основе + карьерный рост!

Требования:

Отличное знание английского языка — легкое понимание технических текстов.

Увлеченность веб-разработкой и созданием сайтов;

Грамотность — текст не должен содержать в себе орфографические и стилистические ошибки, а также точно передавать суть источника/раскрывать суть описываемой темы;

Ответственность — выполнение работы строго в заранее оговоренные сроки и в надлежащием качестве;

Умение работать в команде.

Готовность к обучению и исправлению допущенных ошибок.

Обязательства:

Принимать в работу источник;

Переводить;

Проверять;

Сдавать его в определенном формате.

В случае ошибок и неточностей найденных редактором — исправлять их.

Периодичность и способ оплаты:

Оплата: 4000 рублей за 40000 знаков без пробелов (после 3-х месяцев успешной работы рассматриваем возможность повышения оплаты). В случае расхождения в 10% - пересчет по ставке 100 рублей /1000 знаков.

Выплаты 2 раза в месяц: 1 и 15 числа каждого месяца.

Оплата исключительно в WebMoney (WMR и WMZ).