Срочный короткий перевод на деловой английский

Здравствуйте! Есть такие сайты: http://www.pump-zone.com/pumps http://www.worldpumps.com На них появляются статьи, новости и обзоры по насосной тематике. Длиною 3000-6000 знаков без пробелов. Нужно их переводить. Перевод должен быть техническим, но не обязательно строгим и близким к переводимому тексту. План работ: одна статья в неделю. Ссылки ...