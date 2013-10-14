Перевод текстов сайта

Здравствуйте!

Есть такие сайты:

http://www.pump-zone.com/pumps

http://www.worldpumps.com

На них появляются статьи, новости и обзоры по насосной тематике.

Длиною 3000-6000 знаков без пробелов.

Нужно их переводить.

Перевод должен быть техническим, но не обязательно строгим и близким к переводимому тексту.

План работ: одна статья в неделю.

Ссылки на предпочтительные статьи я буду указывать.

Стоимость: 350-500 рублей за статью.

Если хорошо сработаемся, есть инструкции на насосы. Их тоже надо переводить. Но уже близко к тексту.