Перевод текстов сайта

$50
ПереводыЗавершен14 заявок233 просмотра
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Здравствуйте!

Есть такие сайты:

http://www.pump-zone.com/pumps

http://www.worldpumps.com

На них появляются статьи, новости и обзоры по насосной тематике.

Длиною 3000-6000 знаков без пробелов.

Нужно их переводить.

Перевод должен быть техническим, но не обязательно строгим и близким к переводимому тексту.

План работ: одна статья в неделю.

Ссылки на предпочтительные статьи я буду указывать.

Стоимость: 350-500 рублей за статью.

Если хорошо сработаемся, есть инструкции на насосы. Их тоже надо переводить. Но уже близко к тексту.

10 лет назад
the_serial
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
temper_5
Юлия 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$12
1 день
Очень рад сотрудничеству! Рекомендую! Технический перевод на высоте, например тут: http://promnasos.com/news/esli-ne-vzryvayutsya-puzyrki-ili-chem-tak-opasna-kavitatsiya/
Только положительные впечатления от совместной работы с Артемом. Приятный и ответственный заказчик. Буду рада продолжить сотрудничество.
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