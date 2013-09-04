Перевод и рерайт текстов.

Необходим переводчик-райтер, который может взяться за работу с текстами, связанными со строительной и околостроительной тематикой. В основном требуется делать краткие тексты с несколькими картинками. Однако также понадобится делать несколько масштабных обзоров.

От вас портфолио, где можно посмотреть примерно аналогичные работы. И расценки за 1 тыс знаков. А также скайп для связи.