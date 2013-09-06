Перевести две странички текста рекламной тематики

$50
ПереводыЗавершен4 заявки173 просмотра
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Нужно перевести на английский язык 2 странички текста. Вот они:

http://adname.ru/?do=static&page=faqs_ad

http://adsmile.info/?mod=static&page=moneyback_ad

Тематика - реклама в интернете, партнёрские программы для вебмастеров.

Желательно немного понимать предметную область.

Дело срочное. Сегодня-завтра надо сделать.

10 лет назад
eugene20237
Евгений 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
katerina18
Екатерина 
45 летИталия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$50
2 дня
Катя настоящий профессионал! Мне нужен был человек, не только умеющий переводить на английский язык, но и разбирающийся в специфических терминах партнёрских программ в интернете. Довольно большой объём текста был переведён очень качественно. Катя даже сохранила элементы оформления при переводе, хотя это не было обязательным условием. Сроки выполнения ставились очень сжатыми, но в итоге были соблюдены с точностью до минуты. Если ищите внимательного и дисциплинированного специалиста, любящего свою профессию, обращайтесь к Екатерине!
Евгений - отличный работодатель! В процессе работы и по окончании остались только крайне положительные впечатления! Евгений четко объясняет, что нужно сделать, с ним интересно и очень удобно работать: постоянно на связи, все вопросы можно решить онлайн. Всегда настроен на конструктивный диалог и взаимопонимание. Мгновенно проверяет и оплачивает работу! Рекомендую Евгения не только как надёжного работодателя, но и как тактичного приятного человека! Спасибо за сотрудничество. Продолжаем работать.
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