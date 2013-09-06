Перевести две странички текста рекламной тематики

Перевести описание и тех.характеристики к краскораспылительному оборудованию с англоязычного сайта с сохранением общего смысла. Объем 20-25 страниц.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести на английский язык 2 странички текста. Вот они:
http://adname.ru/?do=static&page=faqs_ad
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Тематика - реклама в интернете, партнёрские программы для вебмастеров.
Желательно немного понимать предметную область.
Дело срочное. Сегодня-завтра надо сделать.
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