eugene20237

Евгений eugene20237

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
SoftTrade Lab
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Web-программист

    $2000

    Требуется программист для разработки CRM системы на PHP. Требования стандартные: php, mysql, html, css, js. Также неплохо бы быть линуксойдом или знать основы командной строки чтобы работать по SSH. Если вы тусуетесь ...

    CSSHTMLJavaScriptMySQLPHP
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Веб-программист

    $3000

    Уважаемые фрилансеры! В настоящее время разрабатывается проект специализированной социальной сети по фитнессу и здоровому образу жизни. По сути это блог-платформа с множеством рюшечек и социальщиной. Проект разрабатывается на PHP. Используется собственный движок ...

    CSSHTMLJavaScriptMySQLPHP
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевести две странички текста рекламной тематики

    $50

    Нужно перевести на английский язык 2 странички текста. Вот они: http://adname.ru/?do=static&amp;page=faqs_ad http://adsmile.info/?mod=static&amp;page=moneyback_ad Тематика - реклама в интернете, партнёрские программы для вебмастеров. Желательно немного понимать предметную область. Дело срочное. Сегодня-завтра надо ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Вёрстка одной странички в html

    $50

    Требуется сверстать одну страничку лендинга благотворительной тематики. Дизайн довольно архаичный, не обращаем на это внимания. Если кто возьмётся, вышлю psd файл и заготовку. Дизайн фиксированный, не растягивается.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Программирование API для игр

    $2500

    Мы ищем разработчика для поэтапной реализации большой группы задач, связанных с улучшением нашего серверного API для игр. Оплата сдельная, по каждой задаче, но поток задач постоянный и непрекращающийся. Поэтому человек нужен на длительное время. Оплата ...

    LinuxMongoDBPHP
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Серверный программист для GameAPI

    $2500

    Мы ищем разработчика для поэтапной реализации большой группы задач, связанных с улучшением нашего серверного API для игр. Оплата сдельная, по каждой задаче, но поток задач постоянный и непрекращающийся. Оплата получится примерно в районе 30-50 т.р. ...

    JavaLinuxMongoDBPHPPython
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программирование карточной игры

    $900

    Требуется разработать клиент-серверную карточную игру. Дизайн и все остальные материалы есть. Нужно написать программную часть, используя Flash для клиента и PHP для сервера. Задумка в следующем. Есть игра "Некромикон": http://dagobah.net/flash/necronomicon.swf Её надо ...

    HTMLPHP
    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Коллекционная карточная игра

    $200

    Требуется нарисовать 36 карт для коллекционной карточной игры. Задумка в следующем. Есть игра "Некромикон": http://dagobah.net/flash/necronomicon.swf Её надо переделать под манер современных субкультур: http://dl.dropbox.com/u/493679/subkultura.pdf Карты должны быть яркими, прикольными, стёбными! Стиль близкий к ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Web-программист на удалёнку

    В компанию SoftTrade Lab требуется web-программист на удалёнку. Мы ищем разработчика клиентской части либо универсала, что лучше. Т.е. надо обладать и нормальным визуальным восприятием и техническими знаниями. Нужно уметь программировать на JavaScript, разбираться с основами ...

    HTMLJavaScriptjQueryMySQLPHP
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

katerina18
Екатерина 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Перевести две странички текста рекламной тематики
Евгений - отличный работодатель! В процессе работы и по окончании остались только крайне положительные впечатления! Евгений четко объясняет, что нужно сделать, с ним интересно и очень удобно работать: постоянно на связи, все вопросы можно решить онлайн. Всегда настроен на конструктивный диалог и взаимопонимание. Мгновенно проверяет и оплачивает работу! Рекомендую Евгения не только как надёжного работодателя, но и как тактичного приятного человека! Спасибо за сотрудничество. Продолжаем работать.
Катя настоящий профессионал! Мне нужен был человек, не только умеющий переводить на английский язык, но и разбирающийся в специфических терминах партнёрских программ в интернете. Довольно большой объём текста был переведён очень качественно. Катя даже сохранила элементы оформления при переводе, хотя это не было обязательным условием. Сроки выполнения ставились очень сжатыми, но в итоге были соблюдены с точностью до минуты. Если ищите внимательного и дисциплинированного специалиста, любящего свою профессию, обращайтесь к Екатерине!
Ответный отзыв
Archiolidius
Александр 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$12
10 баллов
13 лет назад
Вёрстка одной странички в html
HTML
Вполне адекватный работодатель. Дает четкое ТЗ, вовремя все оплачивает, приятен в общении. Очень доволен сотрудничеством с Евгением.
Была небольшая задачка по вёрстке. Александр её выполнил очень быстро. Кроме того, он без лишних разговоров и также очень быстро сделал все дополнительные доработки. В итоге задача была решена в короткие сроки с требуемым уровнем качества. Вёрстка кроссбраузерная, валидная, всё как положено.
Ответный отзыв
foliman
Беллов 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$850
10 баллов
14 лет назад
Моделирование космических кораблей
Евгений замечательный работодатель. Предоставил полное ТЗ, всегда находил время, чтобы ответить на мои дополнительные вопросы и просто приятный человек в общении. Было приятно вместе поработать над этим проектом.
Всё выполнено на высшем уровне! Модельки классные! Кажется, что Николай вложил в них не только своё мастерство, но и душу! Задача выполнена очень быстро и очень творчески. Всё это скажется на качестве разрабатываемой игры в лучшую сторону, пользователи будут довольны!
Ответный отзыв