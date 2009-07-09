eugene20237

Требуется программист для разработки CRM системы на PHP. Требования стандартные: php, mysql, html, css, js. Также неплохо бы быть линуксойдом или знать основы командной строки чтобы работать по SSH. Если вы тусуетесь ...
- $2000Веб-программирование12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $3000
Уважаемые фрилансеры! В настоящее время разрабатывается проект специализированной социальной сети по фитнессу и здоровому образу жизни. По сути это блог-платформа с множеством рюшечек и социальщиной. Проект разрабатывается на PHP. Используется собственный движок ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно перевести на английский язык 2 странички текста. Вот они: http://adname.ru/?do=static&page=faqs_ad http://adsmile.info/?mod=static&page=moneyback_ad Тематика - реклама в интернете, партнёрские программы для вебмастеров. Желательно немного понимать предметную область. Дело срочное. Сегодня-завтра надо ...Переводы1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Требуется сверстать одну страничку лендинга благотворительной тематики. Дизайн довольно архаичный, не обращаем на это внимания. Если кто возьмётся, вышлю psd файл и заготовку. Дизайн фиксированный, не растягивается.HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $1000
Требуется смоделировать 28 моделей кораблей для новой онлайн игры. Модели текстурированные и низкополигональные. Исполнитель уже выбран, всё уже оговорено.Разработка игр1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $2500
Мы ищем разработчика для поэтапной реализации большой группы задач, связанных с улучшением нашего серверного API для игр. Оплата сдельная, по каждой задаче, но поток задач постоянный и непрекращающийся. Поэтому человек нужен на длительное время. Оплата ...Базы данных2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $2500
Мы ищем разработчика для поэтапной реализации большой группы задач, связанных с улучшением нашего серверного API для игр. Оплата сдельная, по каждой задаче, но поток задач постоянный и непрекращающийся. Оплата получится примерно в районе 30-50 т.р. ...Базы данных2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $900
Требуется разработать клиент-серверную карточную игру. Дизайн и все остальные материалы есть. Нужно написать программную часть, используя Flash для клиента и PHP для сервера. Задумка в следующем. Есть игра "Некромикон": http://dagobah.net/flash/necronomicon.swf Её надо ...Разработка игр6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Требуется нарисовать 36 карт для коллекционной карточной игры. Задумка в следующем. Есть игра "Некромикон": http://dagobah.net/flash/necronomicon.swf Её надо переделать под манер современных субкультур: http://dl.dropbox.com/u/493679/subkultura.pdf Карты должны быть яркими, прикольными, стёбными! Стиль близкий к ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт15 лет назад
В компанию SoftTrade Lab требуется web-программист на удалёнку. Мы ищем разработчика клиентской части либо универсала, что лучше. Т.е. надо обладать и нормальным визуальным восприятием и техническими знаниями. Нужно уметь программировать на JavaScript, разбираться с основами ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад