Всё выполнено на высшем уровне! Модельки классные! Кажется, что Николай вложил в них не только своё мастерство, но и душу! Задача выполнена очень быстро и очень творчески. Всё это скажется на качестве разрабатываемой игры в лучшую сторону, пользователи будут довольны!