foliman

Беллов foliman

 
38 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
eugene20237
Евгений 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$850
10 баллов
13 лет назад
Моделирование космических кораблей
Всё выполнено на высшем уровне! Модельки классные! Кажется, что Николай вложил в них не только своё мастерство, но и душу! Задача выполнена очень быстро и очень творчески. Всё это скажется на качестве разрабатываемой игры в лучшую сторону, пользователи будут довольны!
Евгений замечательный работодатель. Предоставил полное ТЗ, всегда находил время, чтобы ответить на мои дополнительные вопросы и просто приятный человек в общении. Было приятно вместе поработать над этим проектом.
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