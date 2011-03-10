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Отзывы заказчиков
$850
10 баллов
13 лет назад
Всё выполнено на высшем уровне! Модельки классные! Кажется, что Николай вложил в них не только своё мастерство, но и душу! Задача выполнена очень быстро и очень творчески. Всё это скажется на качестве разрабатываемой игры в лучшую сторону, пользователи будут довольны!
Ответный отзыв
Евгений замечательный работодатель. Предоставил полное ТЗ, всегда находил время, чтобы ответить на мои дополнительные вопросы и просто приятный человек в общении. Было приятно вместе поработать над этим проектом.