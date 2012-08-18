Html + css + Wordpress = красиво, валидно и кроссбраузерно
Верстка:
Валидно, кроссбраузерно, семантично, верстка блоками. Все оформление в css.
Ставлю сверстанные страницы/сайт на Wordpress.
Корректное отображение в браузерах:
Opera 9+
Mozilla Firefox 3+
Internet Explorer 7+
Google Chrome 2+
Safari 3+
Дизайн:
Создание красивого и удобного для пользователя дизайна.
Отзывы заказчиков
$240
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$12
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
2 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга