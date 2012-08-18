Archiolidius

Александр Archiolidius

 
33 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Html + css + Wordpress = красиво, валидно и кроссбраузерно

Верстка:

Валидно, кроссбраузерно, семантично, верстка блоками. Все оформление в css.

Ставлю сверстанные страницы/сайт на Wordpress.

Корректное отображение в браузерах:

Opera 9+

Mozilla Firefox 3+

Internet Explorer 7+

Google Chrome 2+

Safari 3+

Дизайн:

Создание красивого и удобного для пользователя дизайна.

WordPressСайт на WordPressHTMLCSS
Отзывы заказчиков
Aztec1977
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$240
10 баллов
11 лет назад
Верстка 5 макетов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
eugene20237
Евгений 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$12
10 баллов
11 лет назад
Вёрстка одной странички в html
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
2 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга