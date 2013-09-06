Требуется переводчик

ПереводыЗакрыт20 заявок449 просмотров
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Добрый день.

Требуется переводчик, который в совершенстве владеет английским языком. Требуется писать тексты на англ языке. Тематика различная, а также делать перевод: англ-рус, рус-англ.

Подавая заявку:

Возраст

Опыт владением языком

как его учили

С Уважением, Евгений!

10 лет назад
Evgen311293
Евгений 
29 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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