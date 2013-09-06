Нужно срочно перевести небольшой текст на современный деловой английский. Примерно две тысячи символов. Основное требование -уверенное владение деловым английским. Перевод нужен грамотный и насколько возможно точный. Очень важно знать специальную терминологию используемую в резюме. Возможно ...
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Добрый день.
Требуется переводчик, который в совершенстве владеет английским языком. Требуется писать тексты на англ языке. Тематика различная, а также делать перевод: англ-рус, рус-англ.
Подавая заявку:
Возраст
Опыт владением языком
как его учили
С Уважением, Евгений!
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