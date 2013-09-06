Перевод статьи на околофинансовую тематику

$21
ПереводыЗавершен1 заявка106 просмотров
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Перевод статьи с англоязычного ресурса

10 лет назад
zolotivan
Иван 
45 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
temper_5
Юлия 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$21
1 день
Хочу отметить высокий уровень перевода от Юлии. Удалось в переводе сохранить эмоциональность оригинала. Спасибо!
Приятный и порядочный заказчик. Моментальная оплата. Сотрудничеством довольна. Рекомендую.
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