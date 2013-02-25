zolotivan

Иван zolotivan

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

m-x
56 лет
15 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$15
10 баллов
4 года назад
Создать знаки
Отличный заказчик.
Положительный опыт сотрудничества. Могу смело рекомендовать. И конечно буду еще обращаться.
Ответный отзыв
daiyk
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Создание баннеров в трех размерах
Задание поставлено понятно. Все прекрасно, без правок, оплата мгновенная. Рекомендую.
Всё оперативно и в срок. Пожелания учтены. Рекомендую к сотрудничеству. Спасибо!
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Maryana13
Марьяна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$2
10 баллов
10 лет назад
Перевод 5 статей с английского
Отличный заказчик. ТЗ четкое, оплата мгновенная. Спасибо!
Быстро, грамотно, адекватно. Рекомендую.
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Broon
58 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$4
10 баллов
10 лет назад
Перевод с английского, статьи на форекс тематику
Очень приятно работать. Задача четко определена. Оплата - мгновенно. Рад сотрудничеству.
Отличное качество перевода. Смело рекомендую.
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needLogin
Анатолий 
33 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$130
10 баллов
10 лет назад
Перевод видео ролика с ютуб
Спасибо за интересный заказ. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Всё отлично! Сроки и качество выдержаны. Буду обращаться еще.
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