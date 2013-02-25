Добрый день! Надо перерисовать знаки, пример того, что есть сейчас - в прикрепленном файле. Их, знаков, 20. Есть пример того, какая новая форма знака нравится.
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день! Требуется создать баннеры в размерах 728х90, 468х60 и 250х250 Тематика: криптобиржа.Баннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $25
Добрый день! Требуется восстановить сайт из вебархива. Всего статистика показывает количество страниц более 30К в архиве. Бывший форум на UBB. Ранее два сервиса по восстановлению потерпели неудачу. Адрес сайта отправляю всем ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Надо сделать перевод около 5 статей на форекс тематику.Завершен10 лет назад
Требуется перевод 5 статей с английского на русский. Тематика околофинансовая. Цену указывайте, пожалуйста, в у.е за 1000 знаков. Рубли и гривны не понимаю:)Завершен10 лет назад
Добрый день! Возьметесь за перевод статьи? http://socialtradingguru.com/networks/social-trading-networksПереводынет заявокЗакрыт10 лет назад
- $130
Добрый день! Интересует возможность перевода видеоролика http://youtu.be/dPfuZUEbhfc на русский языкЗавершен10 лет назад
- $21
Перевод статьи с англоязычного ресурсаЗавершен12 лет назад
Обработать 2 старые черно-белые фотографииОбработка фотографий1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $150
Сверстать и реализовать шаблон для WP из psd-макета. Сайт женской тематики.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $120
Требуется создать дизайн для женского сайта - блог о моде. Главная страница, страница категории, страница записи. Отсутствие розового цвета в дизайне - обязательное условие.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад