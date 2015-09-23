Профессиональный переводчик с профильным образованием. Год проживания в США, постоянное общение с носителями.
Качественно и оперативно выполню:
• Перевод статей с/на английский и немецкий;
• Перевод видео с/на английский и немецкий, создание субтитров;
• Озвучка аудио- и видеороликов;
• Редактирование материалов;
• Создание уникального контента (копирайт, рерайт);
• Новости, обзоры
Беру заказы по переводам с/на испанский язык.
Последние работы:
Сайт по продаже недвижимости, перевод http://europhouse.com/pages/investments/
Сайт по иммиграции, перевод http://easy-immi.com
Инвестиции, переезд http://olieserve.com/category/news/
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$200
6 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
5 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$25
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$25
10 баллов
10 лет назад
Отличная работа, все в срок. Без нареканий.
Ответный отзыв
Дмитрий - отличный заказчик и очень приятный в общении человек! Буду рада сотрудничеству в будущем!)
Переводы
38 отзывов(-1)
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга