Allinchik

Алина Allinchik

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Профессиональный переводчик с профильным образованием. Год проживания в США, постоянное общение с носителями.

Качественно и оперативно выполню:

• Перевод статей с/на английский и немецкий;

• Перевод видео с/на английский и немецкий, создание субтитров;

• Озвучка аудио- и видеороликов;

• Редактирование материалов;

• Создание уникального контента (копирайт, рерайт);

• Новости, обзоры

Беру заказы по переводам с/на испанский язык.

Последние работы:

Сайт по продаже недвижимости, перевод http://europhouse.com/pages/investments/

Сайт по иммиграции, перевод http://easy-immi.com

Инвестиции, переезд http://olieserve.com/category/news/

Отзывы заказчиков

yevgeny71
Евгений 
53 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Перевод с английского на русский
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Dranatom
45 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
6 баллов
9 лет назад
Ищу исполнителя со знанием английкого языка
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Fujin
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
51 отзыв
$20
5 баллов
9 лет назад
Перевод сайта на английский язык
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
solnceva
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Перевести на английский интервью (медицина)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
dominions
Дмитрий 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Перевод сайта на английский
Отличная работа, все в срок. Без нареканий.
Дмитрий - отличный заказчик и очень приятный в общении человек! Буду рада сотрудничеству в будущем!)
Ответный отзыв
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Переводы
38 отзывов(-1)
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга