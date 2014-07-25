Ищу исполнителя со знанием английкого языка

Загруженность: 3-4 часа в день

Требования к исполнителю:

1. Коммуникативность - Вы должны уметь и любить общаться с людьми

2. Обязательность и пунктуальность.

3. Доступность для связи

4. Хорошее знание американского английского

5. Возраст от 20 лет.

Обязанности:

1. Участие в обсуждениях на англоязычных форумах, блогах, сайтах вопросов и ответов. (Списки площадок будут предоставляться)

2. Ведение аккаунтов в социальных сетях.

Работа постоянная с перспективой роста.

Оплата:

По договоренности. (варианты сдельной и почасовой оплаты, почасовая оплата - до 4 у.е час, сдельная за количество сообщений)