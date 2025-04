Редактирование, проверка и корректировка ошибок

Требуется редактирование, поиск и исправление ошибок в английском тексте. Синонимизация - подбор синонимов к некоторым словам из предложения, достаточно по нескольку синонимов.

Вот пример-правило рандомизации (подбора синонимов):

{iPhone|Samsung|HTC} is {bad|very bad|the worst}! Don' t {send|use|order|ask for} {it|this}.

Три различных результата генерации (пример):

1)HTC is bad! Don' t order it.

2) Samsung is the worst! Don' t use it.

3) iPhone is bad! Don' t send this.