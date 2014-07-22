Необходимо сделать перевод каталога в формате исходника http://file.sportlegion.ru/BAUER_2013.pdf Указывайте итоговую стоимость и реальные сроки. Предоплату не предлагать - много обмана. Безопасная сделка или часть сделана - оплата.... и так до упора. какую часть решать ...
Редактирование, проверка и корректировка ошибок
Требуется редактирование, поиск и исправление ошибок в английском тексте. Синонимизация - подбор синонимов к некоторым словам из предложения, достаточно по нескольку синонимов.
Вот пример-правило рандомизации (подбора синонимов):
{iPhone|Samsung|HTC} is {bad|very bad|the worst}! Don' t {send|use|order|ask for} {it|this}.
Три различных результата генерации (пример):
1)HTC is bad! Don' t order it.
2) Samsung is the worst! Don' t use it.
3) iPhone is bad! Don' t send this.
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