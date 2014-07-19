Нужно перевести книгу [англ. - рус.]

Приветствую!

Нужно перевести книгу с английского на русский объемом 333 страницы формата PDF.

Тематика книги - мобильная реклама.

Книгу можно скачать здесь - https://yadi.sk/i/C4n9cxVxWvo56

Из требований:

- корректность перевода, чтобы смысл остался

- сохранение общей структуры, картинок и прочего

Для работы готов взять несколько переводчиков.

В своей заявки просьба озвучить:

- цену за 100 страниц

- ориентировочный срок перевода 100 страниц

Заявки в стиле "Стучите в Скайп, обговорим", "от х руб. за 1000 символов" и т.п. буду игнорировать.